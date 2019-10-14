14 Ekim 2019 Pazartesi 10:23:42 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:25:11
Fatih Terim, Sivasspor maçında Ömer Bayram'ı 10 numara pozisyonunda görevlendirecek
Süper Lig’de milli aranın ardından Sivasspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid mücadelesini düşünerek geniş çaplı rotasyona gideceği ortaya çıktı.
G.Birliği beraberliği sonrası “Keşke yüreğini koyacak çocuklara yer verseydim, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum” diyen Terim’in Sivas’a karşı Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Babel gibi formsuz isimleri yedeğe çekip, Şener, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Mor gibi oyuncuları sahaya süreceği öğrenildi. Aslan’ın hocasının, Ömer’i 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşündüğü kaydedildi.
(Star)
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