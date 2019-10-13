13 Ekim 2019 Pazar 15:29:41 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 15:31:46
Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, beklerde değişime giderek Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram’ı 11’e dahil etmeyi planlıyor.
Bu sezon Mariano ve Nagatomo’nun beklerdeki performansından memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli ara sonrası değişikliğe hazırlanıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı; sağ bekte Şener Özbayraklı'yı, sol bekte ise Ömer Bayram’ı 11’e dahil ederek, hücumda tempoyu arttırmayı planlıyor.
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