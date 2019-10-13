Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor

Bu sezon Mariano ve Nagatomo’nun beklerdeki performansından memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli ara sonrası değişikliğe hazırlanıyor.



Tecrübeli çalıştırıcı; sağ bekte Şener Özbayraklı'yı, sol bekte ise Ömer Bayram’ı 11’e dahil ederek, hücumda tempoyu arttırmayı planlıyor.