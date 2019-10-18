Fatih Terim Sivas maçı öncesi Belhanda ile özel görüştü

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Galatasaraylı taraftarları transfer olduğu günden bu yana ikiye bölen ancak Fatih Terim’in tartışmasız en çok güvendiği isim olan Younes Belhanda’ya bu sefer sert bir uyarı geldi.

"SEN MEMNUNSAN BİR ŞEY DİYEMEM"

Sezona iyi bir giriş yapamayan Belhanda’nın, teknik direktör Fatih Terim tarafından ikaz edildiği bildirilirken Faslı futbolcunun bu uyarıları dikkate aldığı ve bugün Sivasspor maçında kendisinden beklenen oyunu sahaya yansıtacağı belirtildi. Younes Belhanda’ya ‘Ocak ayını’ işaret ettiği söylenen Fatih Terim’in sabrının taştığı anlaşılırken, başarılı teknik adamın 29 yaşındaki öğrencisine “Sen performansından, oynadığın futboldan memnunsan bir şey diyemem, 6 maçlık istatistiklerin ortada aç kasetleri izle kendini analiz et, fakat ben hiç memnun değilim. Böyle gidersen Ocak ayında takımda göndereceğim oyuncuların başında geleceksin” dediği öğrenildi.