12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:56:46 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30:20
Fatih Terim, Silas Wamangituka transferinin bitirilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor. 19 yaşındaki Kongolu forvetin tahmini piyasa değeri ise 3 milyon euro. Silas, geçen sezon Ligue 2’de 32 maçta 11 gol attı.
(Akşam)
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