Fatih Terim, Seri ile görüştü: Sana güveniyorum!

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan isimlerden Jean Michael Seri için son karar çıktı.

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Fransız basını, Fatih Terim'in Fildişili oyuncu ile bire bir görüşme yaparak "Sana güveniyorum" dediğini ve kendisini 2. yarı için takımda düşündüğünü ilettiğini yazdı.

Fulham'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun peşinde Premier Lig'den Everton ile birlikte Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın olduğu kaydediliyordu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Seri, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)