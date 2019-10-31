Fatih Terim; Ryan Babel, Donk ve Lemina'nın skandal görüntüleri sonrası kararını verdi
Galatasaray’da henüz Beşiktaş mağlubiyetinin ateşi sönmemişken eğlence görüntüleri ortaya çıkan Ryan Babel, Donk ve Lemina, teknik direktör Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.
TM Dijital Haber Merkezi
Beşiktaş derbisi öncesi oğlunun ameliyat olacağını söyleyerek Fatih Terim’den izin alan, fakat 29 Ekim’de Lemina ve Babel’le bir eğlence mekanında nargile görüntüleriyle dikkat çeken Ryan Donk yönetimin büyük tepkisini çekerken, oynadığı iki kulvarda da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray’da tecrübeli futbolcuların sergilediği tavırlar camiayı da derinden sarstı.
BU GÖRÜNTÜLERİ FATİH TERİM BİR YERE YAZDI
Transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan özellikle Lemina, Babel, Emre Mor gibi isimlerin disiplinsiz tavırları gözleri Fatih Terim’e çevirirken, başarılı teknik adamın yarın Ç.Rizespor karşısında nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merak konusu oldu. Ocak ayında değişim sinyalleri veren Terim’in takımdan göndereceği futbolcular hemen hemen belli olurken, bu 3 futbolcunun da bir kenara yazıldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCUNUN CEZASI KESİLMİŞTİ
Daha önce mide bulantısı şikayetiyle hocasından izin almasına karşın eşiyle birlikte Maldivler’e giden Serdar Aziz’i, sık sık sakatlık problemini öne sürerek maçlara çıkmayan Eren Derdiyok’u ve şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne’nin fişini çeken Fatih Terim’in devre arasında birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edilirken, Galatasaray’ın 2 ay sonra gerçekten kadroda köklü değişikliklere gideceği bildirildi.
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