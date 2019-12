GÜNEŞ

■ G.SARAY ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Suat Kaya, Sarı-Kırmızılılar’ın lig sonuna kadar yarışta olacağını savundu. Galatasaray'ın son 2 sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Kaya, “Transferde iyi hamleler yapıldı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yazmıştır. Fatih Terim'in hedefi ve iddiası asla değişmez. Hocanın olduğu yerde G.Saray hiçbir zaman karenin dışında kalmamıştır” dedi.

FALCAO’YU BEKLEMEK LAZIM

■ GELDİĞİ günden beri kayıp olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’ya da değinen Kaya “Falcao transferi sorun oldu. Sorunsuz olsaydı bence G.Saray şu an ligde lider, Devler Ligi’nde de ilk ikideydi. Şu an onu beklemekten başka çare yok. Bu tip yıldızlar büyük işler yapabilir. Ben ortada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir talihsizlik yaşandı. İyileşmiş ve oynayacaktır. Galatasaray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

ANADOLU HAYKIRIŞI VAR

■ SÜPER Lig'deki yarışta Anadolu takımlarının çok iyi işlere imza attığını söyleyen Suat Kaya, “Ligde çok keyif veren bir oyun olmasa da Anadolu haykırışı var. Sivasspor, Alanyaspor ve sezona iyi başlamasa da Başakşehir önemli bir çıkış yakaladı. Arkalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray geliyor. 1. Lig ve 2. Lig'de de çekişmeli bir yarış oluyor” diye konuştu.