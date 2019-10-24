Fatih Terim performansından memnun olmadığı Mariano'yu Beşiktaş derbisinde oynatmayacak

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Real Madrid maçında oynadıkları kötü futbolla protesto edilen ve taraftarlardan tepki gören Seri’yle Belhanda’nın haricinde Brezilyalı futbolcu Mariano’nun performansı teknik heyeti bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEDEN MARİANO GÖNDERİLMEYECEK

33 yaşında olmasının yanı sıra fizik açıdan yetersiz görünen Mariano’nun hem defansif hem de ofansif anlamda takıma katkı sağlayamaması dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in derbide öğrencisini yedek kulübesinde oturtacağı belirtildi. Real Madrid karşısında 19 top kaybıyla oynamasının yanı sıra teknik heyete Linnes pişmanlığı da yaratan Mariano’nun Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edilse de Terim’in sağ beke alternatif bir transfer yapmadan oyuncusuyla vedalaşmayacağı kaydedildi.

Sezon başından beri iç açmayan Mariano 10 maçta gol ya da asist yapamazken, Brezilyalı futbolcunun hücum organizasyonlarında yetersiz kalmasının yanı sıra geri dönüşlerinin de sıkıntılı olması formayı Şener Özbayraklı’ya yaklaştırıyor.

Sezon başından beri oynadığı futbolla taraftarları çıldırtan Mariano, derbide yedek kulübesinde oturabilir.