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02 Ekim 2019 Çarşamba 01:04:43 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 01:05:18

Fatih Terim: Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın iyi oynadığını belirten Fatih Terim, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da memnun etmiş." dedi.

Gruptaki durumu değerlendiren Fatih Terim "Elimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Ancak bunların özgüveni bizim diğer maçlarımıza yansıyacaktır. Açıkçası topu yere indirdiğimizde ve de hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü de bulabilirdik. Diğer golleri de yiyebilirdik, adaletten de şaşmayalım. Bu istek, bu oyun ve yüksek seviyedeki tempo... Analizimizlerimize göre bazı şeyleri değiştirdik, doğru karar vermişim. Beklerimizi kurtarmak için 3'lü oynamalıydık. Takım bütünlüğünü de sağladık. Büyük oyuncularla oynuyorsunuz, inanın bana kolay değil. Bu kadar istemek ve gereğini yapmak kolay değildi. Bugünü, bundan sonraki iyi günlerin habercisi olarak görüyorum." diye konuştu.

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