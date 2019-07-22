Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'dan Boateng harekatı

G.Saray bir yandan Diagne'yi elden çıkarmak için uğraş verirken bir yandan da golcü transferine odaklandı. Falcao ve Samatta ile temas kuran ve bu isimlerle halen görüşmelerini sürdüren Cimbom'da son aday Boateng.

DEV TAKIMLARDA DA OYNADI

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 32 yaşındaki Ganalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncu Barcelona ve Milan gibi devlerde de oynadı.

ÖNCELİK ONDA DEĞİL AMA...

G.Saray Yönetimi golcü transferinde önceliği Falcao ve Samatta'ya verse de Kevin Prince Boateng için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim de bu transfer için onay verdi.

ÖNCE MALİYETİ ÖĞRENİLECEK

Sarı-kırmızılı Yönetim, Boateng'in transfer şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek. Cimbom, Boateng'i iki adaya göre daha az maliytele bitirme derdinde.

ATMAYI DA ATTIRMAYI DA ÇOK SEVİYOR

Kevin Prince Boateng, Serie A'da 98 maça çıktı. 15 gol atarken 14 de asist yaptı. Yıldız oyuncu atmayı da attırmayı da seviyor... Kevin Prince Boateng 15 kez Gana Milli Takım forması giydi.

(Takvim)