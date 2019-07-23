Fatih Terim ön libero pozisyonuna Tottenham'dan Victor Wanyama'yı istedi

Galatasaray'dan Wanyama atağı... Ön libero arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar rotayı Tottenham'da oynayan Kenyalı yıldız Victor Wanyama'ya çevirdi. Bu oyuncuyu Fatih Terim'in çok istediği öğrenildi.

TERİM İSTEKTE BULUNDU

Terim'in Wanyama'yı çok beğendiği ve bu futbolcunun transfer edilmesi için yönetimden istekte bulunduğu ortaya çıktı. Bu konuda önemli adımların atılması bekleniyor..

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Tottenham'da 3 sezondur forma giyen ve geçtiğimiz sezon 22 resmi karşılaşmada oynayan Kenyalı oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.

SATIN ALMA OPSİYONU

Yönetimin bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle yapacağı görüşmede Wanyama'nın satın alma opsiyonunu da masaya yatırması bekleniyor.

6 SEZONDUR İNGİLTERE'DE

İngiltere'ye geldiğinde önce 3 sezon Southampton'da oynayan Kenyalı futbolcu ardından transfer olduğu Tottenham'da da 3 başarılı sezonu geride bıraktı.

(Takvim)