Fatih Terim ön libero için 4 aday belirledi! Oyuncularla görüşmeler başladı

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Fernando gittikten sonra iyi bir 6 numara için kolları sıvayan Galatasaray’da o mevki için tam 4 tane aday var. En doğru oyuncuyu transfer edip hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde sıkıntı yaşamak istemeyen Fatih Terim, yönetime 4 isim sunarken listedeki oyunculardan Josef de Souza’nın diğerlerine göre daha sıcak olması dikkatlerden kaçmadı.

NDOMBELE GELDİ WANYAMA’YA GÜLE GÜLE

Hem topu iyi kullanabilecek, hem mücadele gücü yüksek hem de dinamik bir ‘6’ numara arayan Galatasaray’ın listesinde yer alan bir numaralı isim Victor Wanyama. 60 milyon euro’ya alınan Ndombele transferinden sonra Wanyama’yı kadrosunda düşünmeyen Pochettino oyuncunun takım bulmasına izin verirken, 27 yaşındaki Kenyalı orta sahanın Southampton, Aston Villa ve Leicester City’le de görüşmesi Galatasaray’ı bir hayli zorluyor.

EVERTON MATUİDİ’Yİ ALIRSA…

Fatih Terim’in listesinde bulunan ikinci isim Morgan Schneiderlin. 2017’de 23 milyon Euro karşılığında M.United’dan Everton’a transfer olan, fakat özellikle geçtiğimiz sezon Marco Silva tarafından pek düşünülmeyen 29 yaşındaki Fransız futbolcu oynadığı 16 maçta gol ya da asist yapamazken, 15 kez milli olan oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi.

CUELLAR TAŞ GİBİ

Sarı kırmızılıların Wanyama ve Schneiderlin’de sonraki tercihi ise Gustavo Cuellar. Flamengo’da oynayan Kolombiyalı futbolcu kulübüyle olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmazken, 26 yaşındaki oyuncunun son 2 yılda 50 maçın altına düşmemesi Fatih Terim’i bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

JOSEF DE SOUZA CEPTE

Geçen sene 12 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den Al Ahli Jeddah’a transfer olan Josef de Souza, sarı kırmızılı formaya imza atmaya hazırken, yönetimin Wanyama, Schneiderlin ve Cuellar gibi tecrübeli yıldızlardan elinin boş dönmesi halinde Josef’le anlaşmaya varacağı ifade edildi.