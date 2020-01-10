Fatih Terim, Nzonzi hariç tüm futbolcuları Antalya kampına götürme kararı aldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün başlayacak Antalya kampına, kadro dışı olan Steven Nzonzi dışındaki tüm futbolcuları götürme kararı aldı.
Menajerleriyle sözleşmelerinin feshi için görüşülen Mariano, Nagatomo ve yeni transfer Sekidika da kampa dahil edildi. Onyekuru ise gribal enfeksiyon sebebiyle İstanbul'da bırakıldı.
Galatasaray, kampın ilk gününde bugün saat 16.00’da 1. Lig ekibi Altay ile hazırlık maçı oynayacak. Onyekuru ve Saracchi’nin de şans bulması bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.
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