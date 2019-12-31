Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.

Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kararı transferde belirleyici olacak.

14 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılında 14 milyon Euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Kenyalı oyuncu iki sezondur çok az forma şansı buluyor.

SON 2 SEZONDA 15 MAÇ

Tottenham'ın geniş kadrosu içinde forma bulmakta zorlanan Victor Wanyama son iki sezonda Premier Lig'de 15 maçta oynayabildi. Kenyalı yıldızın sezon başı Brugge'e transferi son anda yatmıştı.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Fatih Terim ve Jose Mourinho'nun çok uzun yıllara dayanan bir dostluğu var... İki teknik adam birçok kez birbirine rakip olmuş ve verdikleri samimi pozlarda gündeme oturmuştu.

(Takvim)