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28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35:12 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36:47

Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de antrenörlük kariyerindeki 400. maça çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada Türkiye'de 400. kez lig maçında görev yapacak.

Teknik direktörlük kariyerine 1987-1988 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başlayan 65 yaşındaki Terim, başkent ekibini iki sezon çalıştırdı.

Fatih Terim, 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçti ve daha sonra Türkiye'deki kulüp kariyerinin tamamını büyük başarılar elde ettiği sarı-kırmızılı takımda geçirdi.

- Yüzde 60'lık galibiyet oranı

Fatih Terim, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında görev aldığı 399 lig maçında 239 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet gördü.

Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'ndeki döneminde çıktığı 70 lig maçında 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Terim, Galatasaray'da görev aldığı 329 lig karşılaşmasında ise takımı sahadan 212 galibiyet, 75 beraberlik ve 42 yenilgiyle ayrıldı.

Ligdeki 399 müsabakada yüzde 60'lık galibiyet oranı yakalayan Terim, maç başına 2,03 puan ortalaması tutturdu.

- 8 kez şampiyonluk yaşadı

Fatih Terim, Süper Lig'de 8 kez mutlu sona ulaşarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını taşıyor.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonun ortasında göreve başladığı Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı. Fatih Terim, geçen sezon da takımıyla mutlu sona ulaştı ve 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lig tarihinde Terim'den sonra en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör ise Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.

- Lig performansı

Teknik direktör Fatih Terim'in Süper Lig performansı şöyle:

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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