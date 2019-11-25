Fatih Terim, kritik maç için ilk 11'ini belirledi

Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakat futbolcuların fazlalığı can sıkıyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, elde kalan isimlerden Club Brugge karşısına süreceği ilk 11'i belirledi.

Galatasaray'da sakatlar arasına eklenen son futbolcu Ryan Babel oldu. Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Ryan Babel'in forma giymesinin çok zor olduğunu ifade etti. Terim idman başlangıcında Doktor Yener İnce ile görüşüp Babel hakkında bilgi aldı. Terim'in son kez baş başa görüşeceği Babel'in oynama ihtimali çok düşük görülüyor.

ADEM BÜYÜK FORVETTE GÖREV YAPACAK

Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin kart cezasının yanı sıra Falcao, Andone, Şener ve Luyindama sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Aynı zamanda UEFA listesinde yer almayan futbolcular da statü gereği kadronun dışında kalacak. Özellikle forvette büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim, Club Brugge maçında Adem Büyük'ü gol silahı olarak sahaya sürecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

(Futbol Arena)