Fatih Terim kameramana sinirlendi, üzerine yürüdü!

Real Madrid - Galatasaray maçı temsilcimiz için kötü başlayıp kötü biterken, teknik direktör Fatih Terim'in sinirlerine hakim olamadığı zamanlar oldu.

Real Madrid 3-0 öne geçtikten sonra Galatasaray kulübesinin yanındaki kameramanın kendisine odaklanmasına sinirlenen Terim, önce sözlü olarak uyarıda bulundu. İspanyol kameramanın kendisini karşılık vermesine sinirlenen Terim, kameramana doğru hışımla yürüdü.

Kamerayı itti

Pilot kameraya yansıyan görüntülerde Terim'in sinirlerine hakim olamayıp, eliyle iterek kameranın açısını da değiştirdiği gözlendi.

Terim'in mücadelenin ikinci yarısında ise daha sakin olduğu gözlendi. Oyuncularının yaptığı basit hatalarda ise Terim tepkisini gösterdi.

(Fanatik)