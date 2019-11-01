Fatih Terim: 'Kaldırın başınızı, henüz hiçbir şey kaybetmedik'

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ç. Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcularla önce bire bir görüşen, sonra bütün takıma hitap eden Terim "Bizim için lig yeni başlıyor" dedi.

Zorlu bir fikstürde mücadele ettiklerini ifade eden Fatih Terim "Rizespor'u taraftarımızın da desteğiyle yeneceğiz. Bundan şüphem yok. Hepinizden sadece ve sadece bu maçı düşünmenizi istiyorum. Bu maça konsantre olun ve şu ana kadar yapmadığınızı yapın ruhunuzu ortaya koyun! Başınızı öne eğmeyin, henüz bir şey kaybetmedik" dedi.

YERLİLER GÖREVE

Yeni bir sayfa açmaları gerektiğini vurgulayan Terim "Geçen sezon 8 puan geriden geldik ve şampiyon olduk. Bu takımın bunu yapabilecek gücü de var, kalitesi de var. Kazanalım, beraber olalım, kenetlenelim" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Fatih Hoca, kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor. Beşiktaş yenilgisi sonrası sinyalleri veren tecrübeli hoca Mariano ve Nagatomo'nun yerine Şener ve Emre Taşdemir'e, Seri'nin yerine Ömer'e, kart cezalısı Marcao'nun yerine ise Donk'a forma vermeyi düşünüyor. Babel'in yerine Adem Büyük'ün forma giymesi de sürpriz olmayacak.

KIRK MAÇTIR YENİLGİ YOK

G.Saray, Süper Lig'de, sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar evindeki son lig yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.

(Türkiye)