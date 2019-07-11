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11 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:37:38

Fatih Terim’in yeni prensi

Galatasaray, Emre Mor’u renklerine kattı. Celta Vigo’ya herhangi bir bedel ödemeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, KAP açıklamasını da yarına kadar yapacak. 1 yıl rötarlı olarak G.Saray’a gelen Emre ile 21 yıllık sözleşme imzalanacak.

GÜNEŞ

■ G.SARAY, Onyekuru’nun yerini Fatih Terim’in milli takımdaki prensi Emre Mor ile doldurdu. Emre ile 2+1 yıllık sözleşlme yapılacak, Celta'ya herhangi bir bedel ödenmeyecek. 2017 Ağustos’unda 13 milyon euroya Celta Vigo’ya transfer olan Emre, 2 sezonda da beklenen performansı gösteremedi ve istenmeyen adam ilan edildi. Yeni bir maceraya atılmak isteyen Emre’ye Fatih Terim kucak açtı ve eski oyuncusunu bir yıl rötarlı olarak G.Saray’a getirdi.

HATALARIMDAN DERS ALDIM

■ TERİM ilk önce Emre’ye soğuk bakıyordu. Ancak genç oyuncu İstanbul’da yapılan görüşmede İmparator’u, “Hatalarımdan ders aldım. Sadece ve sadece futbola konsantre olacağım. Sizinle yeniden iyi işlere imza atmak istiyorum hocam. Yeniden çıkışa geçmek, yalnızca saha içindeki performansımla konuşulmak istiyorum. Size söz veriyorum, bana bir kez daha güvenip şans verirseniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım hocam” sözleriyle ikna etti. KAP açıklaması ise yarına kadar yapılacak.

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