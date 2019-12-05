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Tuzlaspor faciasından sonra yayıncı kuruluşa ‘bugünün esas önemli konusu şans verdiğim oyuncuların performanslarıyla parmaklarını gözüme sokmalarını isterdim yani bazı futbolcuların ben yedek oturacak biri değilim, ben sahada olması gereken bir oyuncuyum demeleri gerekiyordu” açıklamalarıyla öğrencilerine net bir mesaj veren Fatih Terim’in hesabını kestiği isimler belli oldu.

6 FUTBOLCU YOLCU

Dün akşam sahada son derece etkisiz görünen Selçuk İnan, büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor, kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Yunus Akgün, tecrübesine inanılarak alınan Jimmy Durmaz’ın gözden çıkarıldığı belirtilirken, bu oyuncuların yanı sıra defans hattına takviye yapılması halinde Ahmet Çalık’ın da kiralık olarak takımdan gönderileceği ifade edildi. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Emre Taşdemir’le yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim’in Ocak’ta taşları yerinden oynayacağı bildirildi.