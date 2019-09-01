Kayserispor deplasmanında 3-2 kazanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maç sonrasındaki açıklamaları gündem oldu. Terim, Kayserispor maçının ardından, “Geçen sene bize karşı organize ama amatör işler var demiştim. Bu sene amatörden profesyonele dönmüş” şeklindeki açıklamalarının nedeni merak ediliyordu. Deneyimli teknik adamın bu sözlerinin altında Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinin yattığı öğrenildi. 3 oyuncunun kulübünün G.Saray’dan daha yüksek para istediği iddia edilmişti. Fatih Terim’in bu ifadelerini bu nedenle dile getirdiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının Denizlispor maçı sonrası Hasan Şaş’ın tribünde yaşadığı tartışmayı organize olarak gördüğü de öğrenildi