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26 Kasım 2019 Salı 23:48:42 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:49:23

Fatih Terim: İkinci golü bulamayınca her zaman tehlikeli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Fatih Terim, "İkinci golü bulabilirdik, özellikle ilk yarı. İkinci yarıda fırsatlar geldi. O ara bir iki tane onlar da dar açıdan çaprazdan pozisyona girdi. 92'ye taşımış takım, 10 kişi oradaydı. O ana kadar oyunu tutuyorduk. Merkezi kapatıyorduk. Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu. Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikalarda gol yeme modası. Hevesle, istekle, mücadeleyle oynanan bir oyun vardı. Burada hiçbir sıkıntı yok. 3 tane, girenle beraber 4 tane müthiş, çabuk, atak oyuncuları vardı. Bizim de pek kontraatağa çıkacak oyuncumuz olmadığını düşünürsek, çok hamlemiz yoktu. Bunu hak etmedik. Topa doğru çıkmamak... Uzatma anlarında konsantre biraz düşmüş olabilir. Yapacak bir şeyimiz yok. 2-0 yapmadığınız zaman her şey tehlikeli. Son maça kadar uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

"BAZEN TAŞLARDAN BİRİNİ ALIRSANIZ..."

Yedek kulübesindeki oyuncu azlığı nedeniyle gelen soruya tecrübeli teknik adam, "Koymayacağım oyuncular, değiştireceğim başka şey olabilirdi. Olsaydı iyi olurdu. Daha önce değiştirebildiim şeyler oldu. Ömer'in 'Bittim, koşamıyorum artık, yoruldum, beni değiştir' demesi de takım içi dengeleri de negatif ekledi. Sıkıntı yaşadık, istemediğimiz şeyler oldu. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız, hepsi bir den değişebilir oyunda. 1 puan ancak oldu. Bu da bizim istediğimiz bir şey değildi. Emeklerine de çok üzüldük çocukların." cevabını verdi.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZÜLDÜM, HAK ETMEDİK"

Takımından beklediği reaksiyonu alıp alamadığına dair gelen soruyu Terim, "Mücadele yönünden evet. Selçuk İnan ve Emre Mor ile birlikte 13'üz. Çok da mümkün olsa hiç değiştiremeyecektik. Öyle bir durumdayız. Bir stopere bir şey olsa başka bir şey yapacağız. Genç çocukları koayacağız. Oyuncularım bunu sahada yansıtmadı ama yapacak bir şey yok. Mesele buydu. Bugünkü mücadeleye göre hak etmedik. Hakikaten çok üzüldüm. Daha önce yesek belki karşı reaksiyonu gösterebilirdik. Öyle bir anda yedik ki çıkarması zor..." sözleriyle cevapladı.

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