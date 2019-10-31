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31 Ekim 2019 Perşembe 11:09:04 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 11:11:01

Fatih Terim her fırsatta devre arasını işaret ediyor ancak FFP sebebiyle Galatasaray'ın eli kolu bağlı

Derbi mağlubiyeti sonrası sorunların farkında olduğunu ve çözüm için gereken hamlelerin yapılacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her fırsatta Ocak ayını işaret ediyor ama FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı.

İşte Aslan'ın içinde bulunduğu son durum:

BELHANDA'NIN PİYASASI DÜŞTÜ

1- Ara transfer döneminde denk bütçe şartı koşulan Galatasaray, satmadan oyuncu alamaz. Kadroda düşünülmeyen Mariano ve Nagatomo'ya teklif yok.

2- Lisansı askıya alınan Linnes'le birlikte 15 yabancıya sahip olan Galatasaray'ın öncelikle kontenjanını açması gerekiyor.

3- Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'dan 7 milyon Euro'luk teklif getiren Belhanda'nın piyasası düştü. Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro bonservis ödenen Faslı 10 numaradan en az zararla kurtulmaya çalışacak.

4- Galatasaray'ın ara transfere bütçe oluşturmak için İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'yı satmaktan başka çaresi gözükmüyor.

5- Luyindama 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılırsa stoper ve sol bek takviyesi yapılacak, Onyekuru'yu tekrar kiralamak için Monaco'ya cazip bir teklif sunulacak.

(Sabah)

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