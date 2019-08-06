Fatih Terim, Galatasaray'da 20. kupanın peşinde

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu
YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır? YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 13:06:45 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:08:33

Fatih Terim, Galatasaray'da 20. kupanın peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın.

Sarı-kırmızılı takımın, Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşmış olacak.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

- Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonunun devre arasında başlayan Galatasaray'daki dördüncü döneminde ise 2 lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

- Yılı 3 kupayla tamamlayacak

Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında mutlu sona ulaşması durumunda Fatih Terim, 2019 yılını üç kupayla kapatacak.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

- Süper Kupa maçında cezalı

Fatih Terim, cezası nedeniyle Süper Kupa maçında takımının başında bulunamayacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.

Cezasının birini geçen sezonun son haftasında çeken Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor ile Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alamayacak.  (AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ