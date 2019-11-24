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24 Kasım 2019 Pazar 13:55:22 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 13:58:29

Fatih Terim futbolcularına kızdı: 'Böyle gol mü yenir?'

Galatasaray'ın teknik patronu Terim "Büyük takım" vurgusunda bulunarak "Bizim gibi bir takım böyle bir gol yiyemez" diyerek talebelerine kızdı.

Galatasaray şanssız sakatlıklara ve kötü gidişe bir de Başakşehir yenilgisi eklendi, dertler katlandı.

Oysa mücadele anlamında düzelen, sahada pes etmeyen ve savaşan Galatasaray'dan izler görülmeye başlanmıştı. Ki Başakşehir karşısındaki oyun da teknik ekibe göre kötü değildi. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in hiç de beğenmediği ve kendilerine yakıştıramadığı bir durum vardı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu kötü sonuçlardan sonra genelde konuşma yapmayıp ilk idmanı beklerdi. Ancak bu defa öyle olmadı ve tecrübeli hoca, sıcağı sıcağına hem beğenisini hem de eleştirisini dile getirdi.

İkazlara rağmen...

Terim, 41 maç sonra gelen iç saha yenilgisinin ardından soyunma odasında oyuncularına şu konuşmayı yaptı: İyi mücadele ettiğimiz, istediğimiz bir maçtan sonra bu sonuçla ayrılmak çok can sıkıcı. Çok önemli eksiklerimiz vardı ona rağmen hiç eksiğimiz yok gibi oynadınız. Rakibin katı savunmasına rağmen otuza yakın ortamız var ve her an golü bulabilecek durumdaydık. Gol fırsatları da bulduk ancak değerlendiremedik. Basit bir hata sonrası da iyi oyunu anlamsızlaştıran bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Sezon başından beri konuştuğumuz, bireysel hata tam da kritik anda yapıldı. Bizim gibi büyük bir takım böyle gol yemez, yememeli!

G.Saray tanınmaz halde

Galatasaray adına Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken tarihi tersten yazmaya aday bir durumla karşı karşıya kalındı. 13 defa ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Ki Cimbom 12 haftalık puan tablosunda da (19) son 9 sezonun en kötü lig başlangıcını yaşadı.

(Türkiye)

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