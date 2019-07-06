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06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:43:39 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:45:17

Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi

Celta’da büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor,menajerleri tarafından Galatasaray’a önerildi. Terim bu transfere onay vermedi.

Danimarka’da Nordsjaelland forması giydiği günden bu yana defalarca Galatasaray’ın transfer gündemine gelen Emre Mor’un ismi bir kez daha Sarı-Kırmızılı kulüple anılıyor.

Ancak bu kez roller farklı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi. Ekibiyle bir değerlendirme yapan teknik patron Fatih Terim’in ise bu transfere şimdilik onay vermediği öğrenildi.

Emre’nin bir türlü kariyerinde ilerleme sağlayamaması ve sorunlu karakter yapısı sebebiyle direkten döndüğü bildirildi. Ancak gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmemesi durumunda, Emre Mor’un son çare olarak düşünülebileceği de gelen haberler arasında.

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