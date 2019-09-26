Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! Tek soru işareti...
Geçtiğimiz hafta Mariano, Feghouli ve Falcao'yu dinlendiren Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin ilk 11’ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, derbide forma vereceği 10 ismi belirlerken B planını da hazırladı.
Younes Belhanda'yı maske ile son iki idmanda deneyecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi.
Muslera'nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak. Nzonzi ve Seri orta sahada, Feghouli ile Babel kanatlarda, Falcao forvette olacak.
DONK TRİBÜNE ÇIKACAK
A planı Belhanda ile derbiye başlamak olan Fatih Terim, Faslı 10 numarası maske ile oynamakta zorlanırsa Ömer Bayram'ı ilk 11'e alacak.
Yabancı kontenjanına takılan Donk tribüne çıkacak. Andone veya Lemina'dan biri kulübede görev bekleyecek.
A PLANI
Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri, Belhanda; Feghouli, Babel, Falcao.
Kulübe: Andone ya da Lemina
B PLANI
Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri, Ömer; Feghouli, Babel, Falcao.
Kulübe: Belhanda-Andone ya da Lemina
(Sabah)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT