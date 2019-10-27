Fatih Terim değişimin sinyalini verdi

Beşiktaş yenilgisini değerlendirmesi istenen Fatih Terim, "Önce Galatasarayı bir değerlendireyim. Gerek bireysel gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Açıkçası gerek taktik anlayışı gerek oyuncu tercihlerinin farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız. Acaba bir yerden başlarsak doğru yola gidermiyiz diye oyuncu ısrarım da ondan. Her şeyin farkındayız. Taktik anlaşıyı olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Maalesef bazı şeyler olmuyor. Bunun da küçük küçük mesajlarını veriyorum." dedi.

Beşiktaş karşısındaki oyundan mennun olmadığını vurgulayan Terim, "Oyuna gelince ısrarım bundan. Kimseye kabahat da bulmak istemiyorum. Sorumluğu da alıyorum. Sıkıntı yok da Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. Galatasaray gibi oynamadıktan sonra ilk yarı çok rahat oynayan 18 şut atıp kaleyi bulmayan bir oyun oynadık. Bir sıkıntı da yaşamadık. Çıksa Marcao ofsayt. Ta geriden gelip gol yiyoruz. Buna da cevap veremiyoruz." eleştirisinde bulundu.

"Galatasaray gibi oynamamız için Galatasaray gibi mücadale etmemiz lazım." diyen tecrübeli teknik adam "Çarşamba-pazar oynadığımız için bir şeylere de engel olamıyoruz. Mağlup oludğumuz içinr üzgünüm. Ancak lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar gerek Türkiye Ligi'nde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz. Oynamaya devam edersek daha çok sıkıntı olabilir. Şimdi düşünebiliyormusunuz Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama çok şeyi paylaşamıyoruz. Bir bedel ödeyen varsa o benim. Birinin canı yanıyorsa benim yanıyor. Bu bedeli ödüyoruz ödemeye devam ediyoruz. Değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz. Herkes için söylüyorum. Üzgünüm. Galatasaraylılar olarak bu kadar süre böyle oynamaya alışkın değiliz. Bazılarına son şansları verdik. Ocak'a kadar tabi olacaklar ama aynı takımla bir eşiği geçebilir miyiz? Ama geçemiyoruz. Herkes oynayacak ama benim ve bizim istediğmiz şekilde, bir takım şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız." ifadeleriyle revizyon sinyali verdi.