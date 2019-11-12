Fatih Terim, daha önce satış listesine konulan Feghouli'nin gönderilmesinden vazgeçti

Terim’in Cezayirli oyuncunun bu performansı sürdürmesi durumunda takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi. İlk devrede kalan maçlarda Feghouli’ye daha fazla şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı beklediği katkıyı alabilirse, onu takımda tutacak.

(Star)