12 Kasım 2019 Salı 09:59:20 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 10:02:48
Fatih Terim, daha önce satış listesine konulan Feghouli'nin gönderilmesinden vazgeçti
Teknik direktör Fatih Terim’in devre arasında satışını istediği isimlerden Sofiane Feghouli’nin özellikle son Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında ortaya koyduğu performans bu oyuncu için yeniden düşünme sürecini başlattı.
Terim’in Cezayirli oyuncunun bu performansı sürdürmesi durumunda takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi. İlk devrede kalan maçlarda Feghouli’ye daha fazla şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı beklediği katkıyı alabilirse, onu takımda tutacak.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT