Fatih Terim, Belhanda'yı derbide oynatıp oynatmama konusunda ikilemde!

Galatasaray, evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Sarı-kırmızılarda tek hedef kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim'in kararsızlık yaşadığı tek konu Belhanda.

Çenesindeki kırıktan dolayı hafta içinde koruyucu maskeyle idmanlara çıkan Faslı oyuncunun ikili mücadelelerdeki çekingen tavrı Terim'i endişelendiriyor. Fatih Hoca'nın A planı derbiye Belhanda ile başlamak. Eğer yıldız 10 numara maske ile oynamakta zorlanırsa Terim, Ömer Bayram'ı ilk on bire alacak. Belhanda ile ilgili karar maç günü verilecek.

Fatih Hoca, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi. Muslera'nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak. Orta sahayı Seri ve Nzonzi'den kuracak olan tecrübeli hoca, kanatlarda Feghouli ile Babel'e şans verecek. Forvette ise Falcao olacak.

Tam konsantrasyon!

İdmanlarda sık sık oyuncularıyla toplantılar yapan Terim derbide sinirlerine hâkim olan tarafın kazanacağını söyledi. Rakip oyuncularla ve hakemle tartışmaya girmemeleri konusunda oyuncularını uyaran başarılı teknik adam "Maçın anahtarı 'doğru pres' yapmak olacak. Rakibin pas bağlantılarını kesip kanatlardan hızlı ataklar geliştirmeliyiz" dedi.

Özellikle Emre, Kruse ve Muriqi'yi yakın markaja almaları gerektiğini de söyleyen Terim "Bu üçlüyü etkisiz hâle getirirsek oyun üstünlüğü de bizde olur. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan oynayacağız. Bir anlık konsantrasyon kaybının bize pahalıya mal olacağını unutmayın. Camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağımızdan benim şüphem yok" ifadelerini kullandı.

(Türkiye)