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21 Kasım 2019 Perşembe 11:31:20 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 11:32:59

Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosunu belirledi!

Babel ve Muslera'dan iyi haberler alan Fatih Terim, N'Zonzi'ye de ilk 11'de şans verecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Radamel Falcao, Şener Özbayraklı, Belhanda, Andone, Luyindama, Lemina, Babel ve Muslera’nın sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray’a dün Lemina’dan bugünse Babel’le Muslera’dan iyi haber geldi.

EPUREANU - SKRTEL - MEHMET TOPAL VE DEMBA BA'DAN DOLAYI N'ZONZİ

Milli takımlarda sakatlanan Başakşehir maçı öncesi teknik heyete büyük sıkıntı veren yıldız futbolculardan Babel ve Muslera’nın yarınki karşılaşmada sahada olacakları belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in bir nebze olsun moralinin düzeldiği ifade edildi. Ocak ayına kadar en az hasarla zirve yarışında kalmak isteyen deneyimli teknik adamın kritik mücadele öncesi ilk 11’ini kafasında şekillendirdiği anlaşılırken, Okan Buruk'un tecrübeli, uzun boylu ve hava toplarında etkili silahlarının olduğunu hesaba katan Terim'in Luyindama'dan da yoksun olacağı için N'Zonzi ile sahaya çıkacağı ve 3-5-1-1 sistemiyle galibiyet kovalayacağı bildirildi.

İşte Galatasaray’ın Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i

Muslera

Donk

Ahmet Çalık

Marcao

Mariano

Emre Taşdemir

N’Zonzi

Lemina

Ömer Bayram

Feghouli

Babel

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