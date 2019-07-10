Fatih Terim, Arda Turan transferini veto etti
Galatasaray’da bir süredir gündemi meşgul eden Arda Turan’a teknik direktör Fatih Terim’den onay çıkmadı.
Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray’da Medipol Başakşehir’de kiralık forma giyen Arda Turan’ın isminin gündeme getirildiği ancak teknik direktör Fatih Terim’in bu transfere onay vermediği öğrenildi.
Böylece Cim-Bom’da Arda dedikodularına da nokta konulmuş oldu. Öte yandan Fatih Terim dün Galatasaray’da tempoyu düşürdü ve futbolcularına tek antrenman yaptırdı. Florya’da oyuncular akşam antrenmanında dayanıklılık ve topla pas çalışması gerçekleştirdi.
(Star)
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