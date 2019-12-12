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12 Aralık 2019 Perşembe 01:32:12 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 01:33:41

Fatih Terim: Allah nasip ederse bu kaçınılmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'ya veda etmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim "Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Baya ilerideler, sikletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

"OCAK AYINDA DEĞİŞTİRMEZSEK..."

Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim "Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda 'Ümit ederim cisimleri de iyi olur' demiştim. Şimdi dört önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyle geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur." diye konuştu.

"ARTIK BOYNUMUZUN BORCU"

GS TV'ye konuşan Fatih Terim "Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak 'Daha az yedik' diyebilirsiniz. Sikletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmek Allah izin verirse boynumuzun borcu." dedi.

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