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29 Ağustos 2019 Perşembe 10:51:33 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:53:15

Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 3. haftasında yarın Kayserispor ile Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu maç aynı zamanda iki teknik adamının da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk kez 12 Eylül 1998 yılında oynanan müsabakada karşılaştı. İlk maçta Terim’li Galatasaray, Karaman’lı Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti.

9. randevu

İki teknik adam bugüne kadar 7’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fatih Terim hep Galatasaray’ın başında olurken, Hikmet Karaman ise Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Kayserispor’un yedek kulübesinde yer aldı. 

Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri sahadan 6 kez galip ayrılırken, Karaman’ın ekipleri ise 1 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Geriye kalan 1 maçta da kazanan taraf çıkmadı.
Fatih Terim ile Hikmet Karaman'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

  Süper Lig: 20.04.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1 (Hikmet Karaman)
  Süper Lig: 30.11.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gaziantepspor: 1 (Hikmet Karaman)
  Süper Lig: 04.02.2012 (Hikmet Karaman) Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)
  Türkiye Kupası: 28.01.2004 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 5 (Hikmet Karaman)
  Süper Lig: 17.10.2003 (Hikmet Karaman) Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 ( Fatih Terim)
  Süper Lig: 13.09.2002 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Kocaelispor: 0 (Hikmet Karaman)
  Süper Lig: 20.02.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (Hikmet Karaman)
  Süper Lig: 12.09.1998 (Fatih Terim) Galatasaray: 5 - Erzurumspor: 0 (Hikmet Karaman)  (İHA)

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