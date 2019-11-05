Fatih Terim: 3 futbolcumuzun sakatlığı var, bazı değişiklikler olabilir

Fatih Terim’in açıklamaları şu şekilde:

“KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK”

"Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız. Oyuncularımın böyle düşünmesine sevindim ancak biz teknik adamlar dışarıdaki söylemlerle içerideki eylemlerin aynı olmasını isteriz.

Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu düşünce içinde olabiliriz ama baştan itibaren oyun içinde olmayabiliriz.

BALE VE JAMES RODRIGUEZ SÖZLERİ

Bale ve James yokken Real Madrid'in daha az güçlü bir takım olduğunu mu düşünüyorsunuz diyor muhabir. Real Madrid'in sahaya sürdükleri haricinde en az onlar kadar güçlü bir 11'leri daha var. Kim çıkarsa çıksın benim için ciddiye alınması gereken tehlikeli bir isimdir.

GOL SORUNUNA DAİR

Galatasaray, belki bu grupta gol atamadığı için eleştirilebilir ama Galatasaray kendinden gol kralları çıkarmış, her zaman golü atmış, pozisyon üretmiş bir takımdır. Felsefesi tamamen atak olan bir takımdır. Gol pozisyonu üretmiş ama gole ulaşamamış. 1.5 dakika içinde çevirdiğimiz 3 pozisyonu gole çevirmiş olsak başka bir oyun oynanacaktı. Real Madrid'e karşı 1-0 geride oynamak da zordur. Gol atmamız lazım.

“KAYBETMEKTEN KORKMAYAN BİR TAKIM İSTİYORUM”

Burada Real Madrid'le oynamak çok kolay değil ama dünyanın her yerinde her takımla oynadık. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğiniz zaman izah etmek bize, sorumluluk almak bana, bize. Burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyecek?

“YUTO’YLA İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR”

Bir-iki sıkıntımız var, Yuto başta olmak üzere. Bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan bir sakatlık geçirdi Şener, hem de iyi oynarken, burada kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Bir oyuncumuzun daha sakatlığı var. Hep beraber oynayacağız.

FİKSTÜRE DAİR

Sadece aralıkta 9 maçımız var. Kasımda da var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde herkese ihtiyacımız var.

GARETH BALE KRİZİ

Her teknik adamın bir tarzı, karakteri ve reaksiyonu vardır. Ben bir başkasının yerine karar veremem. Ben çok sert bir tepki gösterebilirim, bir başkası oralı olmayabilir. Genel olarak yönetmeyi tercih ederim idare etmektense. Adalet neyi gerektiriyorsa onu uygularım. Belli ki, okuyoruz ki, bir Bale problemi var Real Madrid'de. Umuyorum ki Real Madridlilerin mutlu olacağı bir sonuçla sonuçlanır inşallah."

FLORIN ANDONE’NİN AÇIKLAMALARI

“KORKMADAN VE CESURCA OYNAYACAĞIZ”

Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Karşımızdaki rakip çok ciddi bir takım. Çok kaliteli hücumcuları var. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Sanki son dönemde gol yollarında sorun yaşıyormuş gibi gözükse de gole çabuk ulaşacak oyunculara sahipler. Kendi sahalarında oynayacaklar ama biz de korkmadan ve cesurca oynayarak, kulübümüze layık olmaya çalışacağız.

“KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Biz burasının dünyanın en güzel ve en zor stadyumlarından birisi olduğunu bilerek geldik ama kendimize güveniyoruz. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Kolay demiyorum. Tabii ki zor bir maç olacak. Final maçıymış gibi, aynı hevesle sahaya çıkacağız.

“İSTANBUL’DAKİNDEN FARKLI BİR MAÇ ÇIKARACAĞIZ”

İlk maçta, 2-3 tane çok ciddi fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremedik. Maçtan sonra konuşmak tabii ki kolay ama bunları yeniden yapabileceğimize inanıyoruz. İstanbul'da oynadığımızdan daha farklı bir maç çıkaracağımıza inanıyorum.