08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19:54 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21:25
Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. (AA)
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