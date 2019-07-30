Falcao'yla ilgili ortaya atılan 'Millonarios FC maddesi' iddiaları asılsız çıktı

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 3 haftadır Falcao transferi için yoğun çaba sarfeden ve yıldız golcüye sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken Kolombiyalı yıldızın sözleşmesi hakkında ortaya atılan iddialar taraftarların bir hayli ilgisini çekmeye başladı. Falcao’nun imaj hakları, Millonarios takımına gitme ihtimali, sponsorlar ve oyuncunun alacağı yıllık ücret dedikoduları sosyal medyada gündem olurken, işin perde arkasında şu ana kadar sponsor desteği haricinde bu konuların konuşulmadığı öğrenildi.

MILLONARIOS İDDİASI KESİNLİKLE GERÇEK DIŞI

Falcao’nun yıllık maliyetinden kurtulmak isteyen Monaco’nun Galatasaray’dan bonservis bedeli talep etmesi şu anda transferin önünde bulunan en büyük engel. FFP kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan alamayan sarı kırmızılı kulüp Diagne’yi beklerken, 33 yaşındaki forvet için dillendirilen ‘İkinci yılda Millonarios FC'ye bonservissiz gider’ gibi bir maddenin kesinlikle olmadığı belirtildi. Falcao ile 3 yıllık anlaşma yapmayı kabul eden Galatasaray’ın 18 ila 20 milyon Euro gibi bir ücreti ödemeyi kabul ettiği bildirilirken, işlerin iki kulüp arasındaki anlaşmaya kaldığı ifade edildi.