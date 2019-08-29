Falcao'ya menajer engeli

GÜNEŞ

3.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

■ GALATASARAY aylardır Radamel Falco için çaba harcarken, Sarı-Kırmızılılar’ın menajerlerin fahiş talepleri nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı iddia edildi. Futbolcuyla haftalar önce tüm şartlarda anlaşan Aslan, önce bonservis bedeli talep etmeyen Monaco’nun 5 milyon euroluk bonservis istemesiyle şoka uğradı. Fransız kulübüyle pazarlıklarını sürdüren yönetim, daha sonra da menajerlerin 3,5 milyon euroluk ücret isteği nedeniyle 2. artçıyı yaşadı.

RESMEN TUZ BİBER EKTİ

■ FİNANSAL Fair Play nedeniyle 2.5 milyon euro açığı bulunan ve bu nedenle Lyundima’yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cim Bom, henüz bir oyuncu satışı yapamadığı için Falcao transferinde adeta çıkmaza girdi. Menajerlerin 3,5 milyon euroluk talebi de tüm bunlara tuz biber ekti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, tüm bu engelleri aşarak Pazartesi gününe kadar bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.