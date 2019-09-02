02 Eylül 2019 Pazartesi 09:18:10 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:20:50
Falcao'ya ilk karşılama Muslera'dan: Hoş geldin kaplan
Radamel Falcao ile daha önceden Instagram’dan yorumlaşan Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı yıldızın uçağa binmeden önce ailesi ile çektiği fotoğrafa yorum yapan ilk Galatasaray futbolcusu oldu.
Muslera, Falcao’ya ‘’Hoş geldin kaplan’’ cevabını verdi. Cim-Bom’un eski futbolcusu Felipe Melo ise Falcao’nun paylaşımına cevap olarak ‘’En büyük Cimbom’’ ve ‘’Fener ağlama’’ yorumlarında bulundu. Dün ilk olarak Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından eşi Falcao ve üç kızı ile olduğu fotoğrafı ‘’İstanbul’a yolculuk’’ notuyla paylaşmıştı. (Star)
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