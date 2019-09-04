Falcao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı!

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco’dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon Euro'ya çıkabilir.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent GÜLTEKİN'İN haberine göre; “Süper Lig’de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi” organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao’nun 5 milyon euro’luk maaşın haricinde 4 milyon Euro da ‘bonus’ alacağı anlaşılırken, Galatasaray’ın şampiyon olması halinde dünyaca ünlü yıldızın 200 bin Euro daha ekstradan kazanacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco’dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon Euro'ya çıkabilir.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent GÜLTEKİN'İN haberine göre; “Süper Lig’de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi” organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao’nun 5 milyon euro’luk maaşın haricinde 4 milyon Euro da ‘bonus’ alacağı anlaşılırken, Galatasaray’ın şampiyon olması halinde dünyaca ünlü yıldızın 200 bin Euro daha ekstradan kazanacağı belirtildi.

TEK TARAFLI FESHETME HAKKI!

* Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü Falcao’nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.