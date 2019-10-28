Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sakatlık nedeniyle sarı-kırmızılı takımda forma giyememesi gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği henüz belli değilken, sarı-kırmızılı taraftarlar duruma tepki göstermeye başladı.

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medyada kızıyla ilgili bir fotoğraf paylaştı, bu paylaşımın altında bazı taraftarlar, Kolombiyalı golcünün oynamamasına isyan etti.

Lorelei Taron, kendisine 'Evinize, Monaco'ya dönün" yazan bir kullanıcıya "Hayal kırıklığınız için özür dilerim fakat bizim yeni evimiz Galatasaray ve biz burada kalarak bu takım için savaşacağız" cevabını verdi.