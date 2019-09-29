  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransız basınından Galatasaray yorumu Fransız basınından Galatasaray yorumu
Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
Derbide kazanan Bursaspor oldu Derbide kazanan Bursaspor oldu
Gol düellosunda kazanan Akhisarspor Gol düellosunda kazanan Akhisarspor
Falcao'nun derbi performansı Kolombiya basınında Falcao'nun derbi performansı Kolombiya basınında
Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı  Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı 
Diego Simione'yi çılgına çeviren karar Diego Simione'yi çılgına çeviren karar
Cidde'deki Haremeyn Tren İstasyonu'nun çatısında yangın çıktı Cidde'deki Haremeyn Tren İstasyonu'nun çatısında yangın çıktı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü
Neymar PSG taraftarına mesaj yolladı Neymar PSG taraftarına mesaj yolladı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü
İstanbul Valiliği: İBB Başkanı Afet Kurulu'nun doğal üyesidir, toplantıya katılması görevidir İstanbul Valiliği: İBB Başkanı Afet Kurulu'nun doğal üyesidir, toplantıya katılması görevidir
Tarihi Kayseri Kalesi'ne ziyaretçi ilgisi Tarihi Kayseri Kalesi'ne ziyaretçi ilgisi
Karadeniz'de hamsi bolluğu Karadeniz'de hamsi bolluğu
Amerikan uçak gemisinin etrafı Çin gemileriyle çevrilmiş görüntüleri yayınlandı Amerikan uçak gemisinin etrafı Çin gemileriyle çevrilmiş görüntüleri yayınlandı
Adana'da 2 kadına silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar kaçtı Adana'da 2 kadına silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar kaçtı
Kayserispor'a bir darbe de Konyaspor'dan Kayserispor'a bir darbe de Konyaspor'dan
Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Her şey dahili yanlış anlamışlar! Her şey dahili yanlış anlamışlar!
Kınalıada korvetinin teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar Kınalıada korvetinin teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar
Turan Kışlakçı: Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz Turan Kışlakçı: Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz
ASELSAN denizlere iniyor! ASELSAN denizlere iniyor!
Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi
Aile içi şiddet iddiası fos çıktı! Esenyurt'ta "Kaynana ve görümce neden bizde kalıyor" tartışması Aile içi şiddet iddiası fos çıktı! Esenyurt'ta "Kaynana ve görümce neden bizde kalıyor" tartışması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Eylül 2019 Pazar 16:59:18 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:05:16

Falcao'nun derbi performansı Kolombiya basınında

Kolombiya basını, Radamel Falcao'nun Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki performansını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı, Kolombiya'da da büyük bir heyecanla takip edildi. Kolombiya basını, maçı yakın takip ederken karşılaşmanın ardından Radamel Falcao değerlendirmesinde bulundular.

Kolombiya'nın El Espectador gazetesi, Radamel Falcao'ya çok az top geldiğini ve golcü futbolcunun Fenerbahçe savunması arasında kaybolduğunu belirtti.

''FALCAO İLE TOPU BULUŞTURAMADILAR''

Kolombiya gazetesi, Falcao hakkında ''Aralara koşmaya, kendisine alan bulmaya çalıştı ama her zaman yanında iki tane Fenerbahçeli savunmacı vardı. Onu rahat ettirmediler. Galatasaray, topu doğru yerde Falcao ile buluşturamadı. Bu da Kolombiyalı için ölümcül oldu. Çünkü Falcao, kariyeri boyunca doğru yerde topla buluşmuştu. Galatasaray topa sahipti ancak tehlike yaratacak bir hamlede bulunamadı. Etkili bir top geldi, onu da ağlarla buluşturdu. Ancak o gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.'' sözlerini kullandı.

''TÜRK KLASİĞİNİ YAŞAMIŞ OLDU''

Falcao'nun 92 dakika sahada kaldığını belirten El Espectador, ''Radamel, Türk klasiğini yaşamış oldu. Bu derbilerde iyi oynamak çok zordur. Çünkü takımlar ilk olarak kaybetmemeyi düşünüyor.'' yorumlarında bulundu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadeleyi ceza sahası içinde topla buluşamadan noktaladı.

50. dakikada 1 kez topla ceza sahası içine giren ve sol çaprazdan fileleri havalandıran Falcao'nun golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

MAÇI ŞUT ATMADAN BİTİRDİ

89. dakikada oyundan alınan Radamel Falcao, maçı şut atamadan noktaladı. 1 kez top süren ve bunda başarılı olan Falcao, toplam 31 kez topla buluştu. Yüzde 69.2 isabetle 9 başarılı pas yapan Falcao, 6 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı. 15 top kaybı yapan Falcao, 2 faul yaptı, 3 kez ofsayta düştü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ