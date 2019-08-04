Falcao'dan G.Saray sorusuna yanıt: Çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TEKLİFLERİ İNCELİYORUM"

Monaco'nun Sampdoria oynadığı maç sonrasında konuşan Falcao, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar." dedi.

"ÇABUK ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"

"Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" sorusunu yanıtlayan Falcao, "Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN KALMAMI İSTİYOR AMA..."

Falcao, "Monaco'dan ayrılmak istiyor musun?" sorusunu "Şu anda iyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" şeklinde yanıtladı. (Sporx)