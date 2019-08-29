TRT SPOR muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile Monaco'da ayak üstü kısa bir görüşme imkanı buldu. Keşaplı, "Galatasaray'a gidiyor musun? sorusuna Falcao'nun "Gideceğim.. Gidebilirim..." dediğini arkadaşının görüntü almaya başlayınca tedirgin olduğunu belirtti. Soruyu tekrarlayan Keşaplı, Falcao'dan "Gidebilirim" cevabını aldı.

FALCAO'DAN ÇELİŞKİLİ GALATASARAY CEVABI

Falcao'nun yüz ifadesinden gideceğine yönelik olumlu bir mesaj verdiğini belirten Keşaplı, "Galatasaray hakkında ne düşünüyorsum' dedim, 'Fazla birşey konuşamam" dedi, bu şekilde kısa bir görüşme gerçekleşti aramızda. Çelişkili ifadelerine rağmen bu transfer olduğu gibi." dedi.