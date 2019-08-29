Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, "Galatasaray'a gidiyor musun? sorusuna yanıt verdi.
TRT SPOR muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile Monaco'da ayak üstü kısa bir görüşme imkanı buldu. Keşaplı, "Galatasaray'a gidiyor musun? sorusuna Falcao'nun "Gideceğim.. Gidebilirim..." dediğini arkadaşının görüntü almaya başlayınca tedirgin olduğunu belirtti. Soruyu tekrarlayan Keşaplı, Falcao'dan "Gidebilirim" cevabını aldı.
FALCAO'DAN ÇELİŞKİLİ GALATASARAY CEVABI
Falcao'nun yüz ifadesinden gideceğine yönelik olumlu bir mesaj verdiğini belirten Keşaplı, "Galatasaray hakkında ne düşünüyorsum' dedim, 'Fazla birşey konuşamam" dedi, bu şekilde kısa bir görüşme gerçekleşti aramızda. Çelişkili ifadelerine rağmen bu transfer olduğu gibi." dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
- Arda Turan için Zaragoza iddiasına yanıt: Şaka mı bu, Arda'nın orada ne işi var?
- Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi
- Terim'in "Biz de istifa ederiz" sözü sonrası Şaş’ın kararından vazgeçtiği ortaya çıktı
- Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'yle yollar ayrılıyor