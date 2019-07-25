Falcao'da son tango

GÜNEŞ

Monaco ile iyi olan ikili ilişkilerini kullanan Jorge Mendes, transferde büyük mesafe kat etti. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği, sosyal medyadan mesajlar yağdırdığı Falcao için artık günler sayılı… Monaco’nun kamp kadrosuna da alınmayan Kolombiyalı golcünün transferi en geç önümüzdeki hafta açıklanacak.