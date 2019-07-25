25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:13:04
Falcao'da son tango
Galatasaray’ın Falcao ısrarı sürüyor... Sarı-Kırmızılılar adına pazarlıkları yürüten menajer Ahmet Bulut ile Mendes, oyuncuyu bonservissiz bir şekilde Galatasaray’a getirmek için büyük çaba sarf ediyor.
GÜNEŞ
Monaco ile iyi olan ikili ilişkilerini kullanan Jorge Mendes, transferde büyük mesafe kat etti. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği, sosyal medyadan mesajlar yağdırdığı Falcao için artık günler sayılı… Monaco’nun kamp kadrosuna da alınmayan Kolombiyalı golcünün transferi en geç önümüzdeki hafta açıklanacak.
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