Falcao yüzde 50

GÜNEŞ

■ PARİS Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Radamel Falcao, iyileşme sürecine girdi. Üç haftadır aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle iğne olan Kolombiyalı yıldızın tedavisi sona eriyor. Takım ile antrenmanlara çıkmayan 33 yaşındaki forvet için dün özel program hazırlandı. Takım antrenman yaparken özel olarak çalışmasını sürdüren Falcao’nun Beşiktaş derbisinde sahada olma olasılığı ise %50...

REAL MAÇINDA KESİN SAHADA

■ TEKNİK direktör Fatih Terim, bugün sağlık heyetinden gelecek son rapora göre Beşiktaş derbisinin kadrosunu belirleyecek. Gelecek raporda Falcao için olumlu bir durum olursa Kolombiyalı yıldız, maç kadrosuna alınacak. Aksi durumda ise riske edilmeyecek. Falcao’nun Devler Ligi’ndeki Real Madrid maçına ise kesin olarak yetişeceği ve Santiago Bernabeu’daki mücadelede ilk 11’de olacağı belirtildi. Falcao’nun derbide kulübede olma ihtimali ise bir hayli yüksek.