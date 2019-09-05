Falcao’ya 2.5 milyon euro bonus

GÜNEŞ

■ GALATASARAY taraftarının iki aydır beklediği Radamel Falcao, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’a gelmiş ve Atatürk Havalimanı’nda 25 bin taraftar tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştı. Kolombiyalı süper star, ertesi gün sağlık kontrolleri sonrasında Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalamış, gelen KAP bildiriminin ardından taraftarlar rahat bir nefes almıştı. Yönetim, KAP’a bildirdiği sözleşmede 33 yaşındaki süper stara yıllık 5 milyon euro ücret verileceğini açıklamıştı.

MAÇ BAŞI ÜCRETİ OLACAK

■ FALCAO’YA yıllık 5 milyon euro net ücretinin yanı sıra başarı bonusları da verilecek. Kolombiyalı süper star, sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro yani toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro prim alacak. Tecrübeli futbolcu, Avrupa’da forma giyeceği her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, Türkiye Kupası’nda alınan galibiyet için ise 8 bin euro kazanacak.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 200 BİN EURO

■ SARI-KIRMIZILILAR, ligde şampiyon olmaları halinde Falcao’ya 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin euro ödeyecek. Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalırsa 200 bin euro, çeyrek finale çıkarsa 300 bin euro, yarı final olursa 400 bin euro, şampiyonlukta da Falcao’ya 4 milyon euro, ödeme yapacak. Kolombiyalı yıldız, minimum 2.5 milyon euro bonus alacak. Elde edilecek başarılara göre ise bu miktar 4 milyon euroyu bulabilecek.