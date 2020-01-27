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27 Ocak 2020 Pazartesi 13:17:17 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 13:18:48

Falcao ve Emre Akbaba'dan sahalara muhteşem geri dönüş

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao ile devre arasında sahalara dönen Emre Akbaba, sergiledikleri performansla ön plana çıktı.

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da, Radamel Falcao ile Emre Akbaba, sergiledikleri başarılı performansla dikkati çekiyor. 

Aşil tendonunda yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao, son haftalarda Süper Lig'de kaydettiği gollerle takımının elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık sonrasında bu sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da devre arasında dönerken, çıktığı 3 resmi maçta da gol atmayı başardı. 

- Falcao son 3 maçta 4 gol attı 

Galatasaray'ın yoğun uğraşlar sonucunda sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Süper Lig'de 15. haftadaki MKE Ankaragücü maçından itibaren düzenli forma giymeye başlayan Falcao, son 3 karşılaşmada 4 kez topu filelere gönderdi.

Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son 3 haftada Antalyaspor ağlarını 2 kez havalandırırken, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında ise birer gol attı.

Süper Lig'de 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü olan Falcao, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. 

- Emre Akbaba 3'te 3 yaptı 

Galatasaray'da devre arasında sahalara dönen Emre Akbaba, çıktığı 3 resmi karşılaşmada da ağları havalandırdı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile ligde yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, bu sezonun ilk yarısında oynayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk ayağında yine Çaykur Rizespor ile oynanan maçla 8 ay 4 gün sonra formasına kavuşan milli futbolcu, berabere biten karşılaşmada takımının golünü kaydetti.

Emre Akbaba, Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray'ın 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba geçen sezon da sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyememişti. Milli oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında görev aldığı 22 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

(AA)

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