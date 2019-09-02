Falcao, Türkiye’de en çok kazanan futbolcu rekorunun sahibi olacak

Galatasaray uzun uğraşlar sonunda sözleşme imzalamak için Türkiye’ye getirdiği Radamel Falcao’ya adeta bir servet ödeyecek. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet için Monaco’ya bonservis bedeli olarak her hangi bir ücret ödemeyecek. Ancak yıldız oyuncu 2 yıl içinde bir başka takıma satılırsa o zaman Fransız kulübüne satıştan yüzde 50 pay verilecek. Radamel Falcao’nun transferini 3 milyon euro menajerlik ücreti karşılığında gerçekleştirdiği belirtilen Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı golcüye ise hem net maaş hem de bonus ücreti ödeyecek. 2+1 senelik sözleşme imzalayacak olan Falcao, her sezon için 5 milyon euro net maaş alacak. G.Saray, Devler Ligi’nde çeyrek finale adını yazdırırsa Kolombiyalı star 1.5 milyon euro da bonus kazanacak.

Yıllık ücreti en çok olan yıldızlar



Falcao .............G.Saray 5 milyon €

Arda Turan ......Başakşehir 4 milyon €

Feghouli .........G.Saray 3,850 milyon €

Muslera ..........G.Saray 3,575 milyon €

Belhanda........G.Saray 3,350 milyon €

Vida ................Beşiktaş 3 milyon €