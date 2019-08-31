Falcao transferinde flaş gelişme

Fransız basınında, Falcao'nun transferinin tamamlandığı ve yıldız oyuncunun bugün ilerleyen saatlerde ya da yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bulut, Instagram'da fotoğrafı emoji ekleyerek paylaşırken, Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşımla birlikte Facalo'nun transferinin tamamlandığı yorumunda bulundu.